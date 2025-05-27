Краснодарский край занял второе место по стоимости похорон в ЮФО

Краснодарский край занял второе место по дороговизне похоронных услуг на юге России. Как сообщает Росстат, средняя стоимость погребения на Кубани в 2024 году составила 73,5 тыс. руб., уступив лишь Севастополю с показателем 73,6 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

За год цены на ритуальные услуги в Краснодарском крае выросли на 9,1%, в то время как в Севастополе рост составил 1,4%. Показатели значительно превышают среднероссийскую стоимость погребения — 59,5 тыс. руб., а также средний показатель по Южному федеральному округу (ЮФО) — 55,6 тыс. руб.

Наиболее доступными погребальные услуги оказались в национальных республиках. В Адыгее средняя цена захоронения составила всего 10,7 тыс. руб., причем за год эта сумма снизилась на 19,7%. В соседней Ростовской области стоимость похорон установилась на уровне 46,7 тыс. руб.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что администрация Краснодара планирует инвестировать 494,2 млн руб. в строительство второй очереди нового городского кладбища, расположенного в хуторе Копанском. Проект уже получил одобрение государственной экспертизы.

Нурий Бзасежев