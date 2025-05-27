Спрос на антидепрессанты на Кубани вырос на 45,5% за год

В Краснодарском крае спрос на антидепрессанты вырос на 45,5%. За первые четыре месяца 2025 года объем продаж препаратов достиг 234,3 млн руб., в аналогичный период прошлого года он составлял 160,9 млн руб., сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе отраслевой аналитической компании DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно данным аналитиков, в январе 2025 года жители Кубани потратили на антидепрессанты более 54,6 млн руб., в феврале — 52,1 млн руб., в марте — 60,6 млн руб. и 66,8 млн руб. в апреле. В прошлом месяце было продано наибольшее количество упаковок — 53,2 тыс.

Среди наиболее популярных брендов антидепрессантов лидирует «Триттико», его объем продаж составил 28,1 млн руб., а доля среди всех товаров — 12%. На втором месте расположился «Велаксин» — 25,8 млн руб. Замыкает тройку лидеров «Ципралекс» — 25,3 млн руб.

Алина Зорина