Сочи и Геленджик свяжет морское скоростное сообщение с 1 июня

Морские пассажирские перевозки между Сочи и Геленджиком запустят с 1 июня 2025 года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на администрацию Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«В первый свой морской рейс из Сочи в Геленджик 1 июня отправится скоростное пассажирское судно "Космонавт Павел Попович"», — цитирует информагентство сообщение администрации.

Судно на подводных крыльях вмещает до 120 пассажиров и развивает скорость более 60 км/ч. Путь от Сочи до Геленджика займет 3,5 часа.

Транспортное средство получило название в честь дважды героя Советского Союза, генерал-майора авиации, пилота космического корабля «Восток-4» и командира «Союза-14». Имя космонавта нанесено на борт судна, а в салоне расположен стенд с его биографией.

Алина Зорина