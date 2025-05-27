Площадь виноградников на Кубани за три года выросла на 7%

Площадь виноградников в Краснодарском крае с 2022 года увеличилась на 7% и достигла 32,5 тыс. га, сообщили «Ъ-Кубань» в региональном министерстве сельского хозяйства. В 2025 году власти планируют заложить еще 1,5 тыс. га новых насаждений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

Несмотря на расширение посадок, валовой сбор винограда за тот же период уменьшился с 283,1 тыс. до 254,7 тыс. тонн.

Объем капиталовложений в винодельческую отрасль региона значительно вырос, достигнув в 2024 году 3,4 млрд руб. Этот показатель превосходит результаты прошлых лет: 2 млрд руб. в 2022 году и 2,8 млрд руб. в 2023 году.

На Кубани сейчас действуют 97 винодельческих предприятий, включая 45 крестьянских (фермерских) хозяйств с лицензиями на изготовление вина. В 2022 году в регионе насчитывалось 95 таких организаций, в том числе 42 фермерских хозяйства.

По данным краевого минсельхоза, в регионе функционируют шесть питомниководческих комплексов с общей мощностью прививочных линий более 8,5 млн единиц в год. Выпуск саженцев увеличился с 2,8 млн штук в 2022 году до 4,7 млн штук в 2024 году, что способствует постепенному снижению зависимости от зарубежного посадочного материала.

Наталья Решетняк