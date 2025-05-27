В Крыму в четырех районах ввели режим ЧС из-за гибели урожая

В четырех районах Крыма установлен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня в связи с утратой части урожая плодовых культур после весенних заморозков. Об этом агентству РИА Новости Крым сообщил министр сельского хозяйства региона Денис Кратюк. По его словам, режим ЧС введен в Нижнегорском, Красногвардейском, Советском и Белогорском районах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Ранее председатель профильного комитета Государственного совета республики Василий Рогатин допускал возможность введения ЧС для частичной компенсации аграриям ущерба, связанного с заморозками и засухой. Глава Минсельхоза уточнял, что весна текущего года сопровождалась не только тремя волнами заморозков, но и почвенной и атмосферной засухой.

По предварительным данным, в результате погодных аномалий повреждено 3190 гектаров садов, из которых порядка 1,3 тыс. гектаров — существенно. Кроме того, признаки увядания наблюдаются более чем на 28 тыс. гектаров зерновых и полевых культур. В связи с этим министерством рассматривается возможность расширения мер поддержки и дальнейшее развитие режима чрезвычайной ситуации.

Вячеслав Рыжков