Минэк: Количество пунктов досмотра на въезде в Крым увеличат

Ответственная служба планирует увеличить число пунктов досмотра на въезде в Крым и работает над сокращением времени проверки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра экономического развития РФ Дмитрий Вахрукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Но все равно туристам надо быть готовыми к тому, что путешествие может, именно дорога, занять несколько больше времени, чем они рассчитывали»,— отметил господин Вахруков.

Ранее Российский союз туриндустрии (РСТ) предложил властям Крыма и Краснодарского края рассмотреть возможность увеличения пропускной способности контрольно-пропускных пунктов при въезде на Крымский мост. 1 мая 2025 года на месте образовалась крупная пробка, в которой скопилось около 2,6 тыс. автомобилей.

Анна Гречко