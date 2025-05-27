Смолов, Дюпин и Газинский покидают ФК «Краснодар»

Футбольный клуб «Краснодар» сообщил об уходе трех игроков — Федора Смолова, Юрия Газинского и Юрия Дюпина. Как уточнила пресс-служба команды, все трое покидают коллектив в связи с истечением соглашений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Свой путь в клубе они завершили красиво — завоеванием чемпионского титула»,— говорится в заявлении клуба.

Федор Смолов является лучшим бомбардиром в истории «Краснодара» — на его счету 68 мячей в 125 матчах. Юрий Газинский считается одним из ветеранов коллектива, проведя в черно-зеленой форме 289 встреч, что является вторым показателем после Сергея Петрова. Как отметили в клубе, вратарь Юрий Дюпин защищал ворота «быков» только один сезон, но стал важным звеном чемпионского состава.

24 мая «Краснодар» впервые стал чемпионом России по футболу, обыграв «Динамо» со счетом 3:0. За 30 туров команда набрала 67 очков.

Алина Зорина