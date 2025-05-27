Губернатор Кубани предложил закрепить меры по защите виноградопригодных земель

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на заседании коллегии Минсельхоза РФ, прошедшем в Москве под руководством зампреда правительства Дмитрия Патрушева, предложил на федеральном уровне закрепить меры по защите виноградопригодных земель от перевода в другие категории. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

По словам главы региона, на Кубани уже действует запрет на смену назначения сельхозугодий, благодаря которому около 10 тыс. га были выведены из городской черты Краснодара и возвращены в сельхозоборот. В масштабах всего края восстановлены около 50 тыс. га. Особое внимание, по словам губернатора, уделяется участкам, пригодным для виноградарства, значительная часть которых пока не внесена в федеральный реестр. Это, как подчеркнул господин Кондратьев, создает риски их утраты.

В 2019 году по инициативе главы региона был принят федеральный закон о виноградарстве и виноделии, закрепивший понятие виноградопригодных земель и ограничивший возможность их вывода из сельскохозяйственного оборота. В настоящее время краевой Минсельхоз совместно с Курчатовским институтом готовится приступить к научной оценке потенциала таких участков на основе почвенно-климатических параметров.

Работы будут вестись в Анапе, Новороссийске, Темрюкском, Крымском и других районах Кубани. Планируется исследовать состав почв, проанализировать влияние погодных условий за последние полвека, а также сформировать терруарные карты и разработать критерии для включения земель в реестр виноградопригодных.