Таможне прописывают режим

Минфин опубликовал законопроект «О таможенных органах РФ» — он выносит регулирование работы таможенников в отдельный закон, регламентируя в нем информационную закрытость сотрудников службы, обладающих доступом к чувствительной в условиях растущей геополитической напряженности информации о внешней торговле. В частности, речь в документе идет о введении режимных требований на таможенных объектах, ограничениях для сотрудников в использовании смартфонов и соцсетей, а также о проведении «психофизиологических» исследований при поступлении на службу. В сочетании с объявленным Банком России увеличением до 45 дней отсрочки публикации месячных данных платежного баланса происходящее выглядит ужесточением режима «крепости Россия» в ожидании новых внешнеторговых ограничений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Опубликованный Минфином на regulation.gov.ru проект закона о таможенных органах де-факто выносит в отдельный закон и существенно детализирует требования к сотрудникам ФТС, ранее погруженные в закон «О таможенном регулировании» (№289-ФЗ от 3 августа 2018 года). Разработка обоснована рекомендациями Государственно-правового управления Кремля и «сложившейся практикой правового регулирования основ деятельности госорганов специальными законами». Положения, описывающие принципы деятельности и систему таможенных органов, их задачи, функции и полномочия, флаг, знамя, вымпел и эмблему, в проект перенесены. Дополнен же документ «положениями, регламентирующими информирование о деятельности таможенных органов, контроль и надзор за деятельностью таможенных органов и организаций», говорится в пояснительной записке.

В частности, документ разрешает вводить «на элементах таможенной инфраструктуры, на которых должностные лица таможенных органов могут совершать таможенные операции и проводить таможенный контроль, режимные требования», запрещает передачу «информации, используемой таможенными органами для выполнения возложенных на них задач и функций, находящейся в распоряжении таможенных органов» и порядка работы с ней «иным лицам» и использования «в иных целях» — при этом формировать перечень и порядок будет сама ФТС.

Еще один старый закон — «О службе в таможенных органах» (№114-ФЗ от 21 июля 1997 года) — также погружен в новую разработку, но его положения переработаны, что Минфин объясняет «имеющимися пробелами в правовом регулировании прохождения службы в таможенных органах, которые создают трудности». Для «переработки», как признают авторы, использовался «опыт правового регулирования прохождения службы в федеральной противопожарной службе и уголовно-исполнительной системе, а также в органах принудительного исполнения РФ». В частности, новый законопроект закрепляет обязанность таможенников и граждан, поступающих на службу в таможенные органы, «проходить психофизиологическое исследование (тестирование)» — ссылка на слове «тестирование» открывает страницу системы «Консультант плюс» с приказом ФСБ от 16 июля 2012 года №356 «Об утверждении инструкции и проведении обязательного обследования на предмет употребления наркотических средств и психотропных веществ».

Должностным лицам таможен (согласно перечню, который также подготовит ФТС) будет запрещено «при исполнении своих должностных обязанностей иметь при себе электронные изделия (приборы, технические средства), в которых могут храниться или которые позволяют с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации». Кроме того, «в целях профилактики совершения коррупционных правонарушений законопроектом установлен запрет на размещение должностными лицами таможенных органов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на личных страницах и страницах в социальных сетях информации, позволяющей раскрыть принадлежность к таможенным органам», а также данных о своей работе и работе таможенных органов.

Усиление борьбы с утечками данных ФТС (официальная таможенная статистика в РФ и так закрыта с 2022 года) в сочетании с решением Банка России 26 мая изменить сроки публикации на сайте ежемесячной оценки платежного баланса (она будет публиковаться на 45-й, а не на 15-й календарный день после отчетного периода) создают впечатление попыток властей укрепить внешнеторговый периметр в ожидании нового усиления санкционного давления. Аналитики при этом сетовали на новое сокращение пула важных данных, сам же ЦБ объяснял происходящее сильными пересмотрами «быстрой» статистики и необходимостью более тщательной ее подготовки.

Олег Сапожков