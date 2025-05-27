Кандидатура Фаттахова на пост главы Бугульмы и открытие терминала аэропорта Йошкар-Олы

Завтра в Бугульме на городской сессии депутатов планируют рассмотреть кандидатуру бывшего замруководителя Росмолодежи Дамира Фаттахова на должность главы района. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил источник. С 2018 по 2021 год Дамир Фаттахов занимал должность министра по делам молодежи Татарстана, а с сентября 2021-го был замруководителя Росмолодежи. Он покинул пост в сентябре 2024 года.

В аэропорту Йошкар-Олы закончено возведение нового пассажирского терминала.Обновленная полоса, построенная с учетом всех международных норм, обеспечит возможность приема более вместительных воздушных судов и привлечет авиакомпании, предлагающие конкурентные тарифы.

В Кукморском районе Татарстана реализуется масштабный инвестиционный проект стоимостью 5 млрд руб — строительство завода полного цикла переработки молока.Подобных заводов сейчас на территории России нет. Особенностью производства станет технология фракционирования молока, при которой сырье разделяется на базовые компоненты — белки, жиры и другие составляющие.

«Казаньоргсинтез» может направить 7,4 млрд руб. на дивиденды за 2024 год. Согласно решению совета директоров, акционерам по обыкновенным акциям может быть выплачено по 4 руб. 15 коп. на акцию — более 7,4 млрд руб. в общей сумме.

Рустам Минниханов подписал указ о переназначении Мурада Гадыльшина, бывшего депутата Государственной думы, на должность постоянного представителя региона в Азербайджане.Согласно указу, с 2 июня 2025 года господин Гадыльшин вновь займет эту должность на трехлетний срок.

Сервис аренды самокатов МТС Юрент запретил завершать поездки в центре Казани в районе между улицами Пушкина, Малой Красной, Батурина и Профсоюзной.В то же время транзитный проезд по улицам Профсоюзной, Островского, Московской, Право-Булачной и Кремлевской набережной сохраняется.

В Марий Эл на ремонт и оснащение библиотеки в Медведевском районе было выделено 12,3 млн руб. Медведевская библиотека после многих лет работы переехала в новое здание.

Традиционный республиканский праздник состоится 29 июня 2025 года в Нурлатском районе Татарстана По словам организаторов, особое внимание будет уделено историческому наследию чувашского народа, традиционным играм и ремеслам.

На Горьковской железной дороге (ГЖД) запущены дополнительные рейсы из Казани в южные регионы России.С 24 мая пассажиры могут воспользоваться новыми маршрутами до южных направлений.

26% опрошенных родителей из Казани сообщили, что их дети в возрасте 14–17 лет планируют работать во время летних каникул. 14% старшеклассников уже успели поработать в течение учебного года.

Дарья Сайфиева