Традиционный республиканский праздник состоится 29 июня 2025 года в Нурлатском районе Татарстана. Об этом сообщил заместитель председателя Ассамблеи народов Татарстана Ренат Валиуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Праздник чувашской культуры «Уяв» пройдет 29 июня в Татарстане

Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ Праздник чувашской культуры «Уяв» пройдет 29 июня в Татарстане

Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ

По словам организаторов, особое внимание будет уделено историческому наследию чувашского народа, традиционным играм и ремеслам. Кроме того, ожидается приезд главы Чувашской Республики Олега Николаева.

В 2024 году праздник прошел в Алексеевском районе. Были организованы концертная программа, фестивали и конкурсы, интерактивы и мастер-классы.

Анар Зейналов