В аэропорту Йошкар-Олы закончено возведение нового пассажирского терминала. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Йошкар-Оле завершили строительство нового пассажирского терминала в аэропорту

Фото: Telegram-канал главы Марий Эл Юрия Зайцева В Йошкар-Оле завершили строительство нового пассажирского терминала в аэропорту

Фото: Telegram-канал главы Марий Эл Юрия Зайцева

«Работы завершены, ведется ввод объекта в эксплуатацию», — сообщил глава Марий Эл.

По словам Юрия Зайцева, открытие нового пассажирского терминала играет ключевую роль в развитии региона: он не только улучшает транспортную доступность и привлекательность для инвесторов, но и, главное, создает дополнительные удобства для местного населения.

Еще один проект, направленный на развитие аэропорта, — это реконструкция взлетно-посадочной полосы, которая со временем перестала соответствовать современным стандартам.

«Аэропортовый комплекс — объект капиталоемкий, требующий особого внимания к обеспечению безопасности, поэтому необходимо сделать все в соответствии с последними стандартами, даже если это займет больше времени», — сказал Зайцев.

Обновленная полоса, построенная с учетом всех международных норм, обеспечит возможность приема более вместительных воздушных судов и привлечет авиакомпании, предлагающие конкурентные тарифы.

Артём Дергунов