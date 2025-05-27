26% опрошенных родителей из Казани сообщили, что их дети в возрасте 14–17 лет планируют работать во время летних каникул. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У 26% опрошенных казанских родителей дети-подростки планируют летнюю подработку

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ У 26% опрошенных казанских родителей дети-подростки планируют летнюю подработку

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

14% старшеклассников уже успели поработать в течение учебного года.

Исследование показало, что большинство подростков самостоятельно находят работу — так произошло в 39% случаев. Еще в 27% ситуаций помощь в трудоустройстве оказывают родители, а в 15% — друзья.

В предстоящий летний сезон подростки чаще всего рассматривают вакансии продавцов и кассиров, курьеров, помощников вожатых, сотрудников общепита и работников по озеленению городских территорий.

Артём Дергунов