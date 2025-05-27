У 26% опрошенных казанских родителей дети-подростки планируют летнюю подработку
26% опрошенных родителей из Казани сообщили, что их дети в возрасте 14–17 лет планируют работать во время летних каникул. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob.
У 26% опрошенных казанских родителей дети-подростки планируют летнюю подработку
Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ
14% старшеклассников уже успели поработать в течение учебного года.
Исследование показало, что большинство подростков самостоятельно находят работу — так произошло в 39% случаев. Еще в 27% ситуаций помощь в трудоустройстве оказывают родители, а в 15% — друзья.
В предстоящий летний сезон подростки чаще всего рассматривают вакансии продавцов и кассиров, курьеров, помощников вожатых, сотрудников общепита и работников по озеленению городских территорий.