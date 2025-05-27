Из Казани на юг России назначены дополнительные поезда
На Горьковской железной дороге (ГЖД) запущены дополнительные рейсы из Казани в южные регионы России. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.
Из Казани на юг России назначены дополнительные поезда
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
С 24 мая пассажиры могут воспользоваться новыми маршрутами до южных направлений.
Поезд № 491/492 Казань — Адлер будет курсировать до 29 сентября.
Поезд № 509/510 Казань — Новороссийск до 25 сентября.
Для удобства пассажиров также назначен ежедневный поезд № 375/376 по маршруту Казань — Пенза-1, который будет работать до 15 сентября.