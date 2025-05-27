На Горьковской железной дороге (ГЖД) запущены дополнительные рейсы из Казани в южные регионы России. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из Казани на юг России назначены дополнительные поезда

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Из Казани на юг России назначены дополнительные поезда

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С 24 мая пассажиры могут воспользоваться новыми маршрутами до южных направлений.

Поезд № 491/492 Казань — Адлер будет курсировать до 29 сентября.

Поезд № 509/510 Казань — Новороссийск до 25 сентября.

Для удобства пассажиров также назначен ежедневный поезд № 375/376 по маршруту Казань — Пенза-1, который будет работать до 15 сентября.

Артём Дергунов