Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дамира Фаттахова рассмотрят на пост главы Бугульминского района на сессии депутатов

Завтра в Бугульме на городской сессии депутатов планируют рассмотреть кандидатуру бывшего замруководителя Росмолодежи Дамира Фаттахова на должность главы района. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил источник.

Дамира Фаттахова рассмотрят на пост главы Бугульминского района на сессии депутатов

Дамира Фаттахова рассмотрят на пост главы Бугульминского района на сессии депутатов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Дамира Фаттахова рассмотрят на пост главы Бугульминского района на сессии депутатов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

С 2018 по 2021 год Дамир Фаттахов занимал должность министра по делам молодежи Татарстана, а с сентября 2021-го был замруководителя Росмолодежи. Он покинул пост в сентябре 2024 года.

В конце апреля 2024 года глава Бугульминского района и мэр Бугульмы Линар Закиров ушел с должности на фоне иска прокуратуры Татарстана о конфискации имущества на 121 млн руб. Исполняющим обязанности главы района был назначен Фанис Мухаметов.

Подробнее — в материале «Отставка на миллион».

Диана Соловьёва

Новости компаний Все