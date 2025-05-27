Завтра в Бугульме на городской сессии депутатов планируют рассмотреть кандидатуру бывшего замруководителя Росмолодежи Дамира Фаттахова на должность главы района. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дамира Фаттахова рассмотрят на пост главы Бугульминского района на сессии депутатов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Дамира Фаттахова рассмотрят на пост главы Бугульминского района на сессии депутатов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

С 2018 по 2021 год Дамир Фаттахов занимал должность министра по делам молодежи Татарстана, а с сентября 2021-го был замруководителя Росмолодежи. Он покинул пост в сентябре 2024 года.

В конце апреля 2024 года глава Бугульминского района и мэр Бугульмы Линар Закиров ушел с должности на фоне иска прокуратуры Татарстана о конфискации имущества на 121 млн руб. Исполняющим обязанности главы района был назначен Фанис Мухаметов.

Подробнее — в материале «Отставка на миллион».

Диана Соловьёва