Сервис аренды самокатов МТС Юрент запретил завершать поездки в центре Казани в районе между улицами Пушкина, Малой Красной, Батурина и Профсоюзной. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран МТС Юрент ограничил зону поездок на самокатах в центре Казани

Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ МТС Юрент ограничил зону поездок на самокатах в центре Казани

Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ

«Проезд на самокатах сервиса теперь недоступен на территории от улиц Пушкина и Малой Красной до улицы Батурина и улицы Профсоюзной», — говорится в сообщении. По данным оператора кикшеринга, новые ограничения введены по инициативе городской администрации.

В то же время транзитный проезд по улицам Профсоюзной, Островского, Московской, Право-Булачной и Кремлевской набережной сохраняется. В компании пояснили, что это сделано для удобства горожан: в этой части города самокаты активно используются как транспорт, чтобы добираться из точки А в точку Б.

В компании выразили надежду, что при дальнейшем введении подобных мер комфорт и удобство пользователей самокатов будут учитываться.

Анар Зейналов