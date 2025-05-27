МТС Юрент ограничил зону поездок на самокатах в центре Казани
Сервис аренды самокатов МТС Юрент запретил завершать поездки в центре Казани в районе между улицами Пушкина, Малой Красной, Батурина и Профсоюзной. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
МТС Юрент ограничил зону поездок на самокатах в центре Казани
Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ
«Проезд на самокатах сервиса теперь недоступен на территории от улиц Пушкина и Малой Красной до улицы Батурина и улицы Профсоюзной», — говорится в сообщении. По данным оператора кикшеринга, новые ограничения введены по инициативе городской администрации.
В то же время транзитный проезд по улицам Профсоюзной, Островского, Московской, Право-Булачной и Кремлевской набережной сохраняется. В компании пояснили, что это сделано для удобства горожан: в этой части города самокаты активно используются как транспорт, чтобы добираться из точки А в точку Б.
В компании выразили надежду, что при дальнейшем введении подобных мер комфорт и удобство пользователей самокатов будут учитываться.