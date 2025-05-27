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«Казаньоргсинтез» может направить 7,4 млрд руб. на дивиденды за 2024 год

Совет директоров ПАО «Казаньоргсинтез» рекомендовал направить более 7,4 млрд руб. на выплату дивидендов по итогам 2024 года. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте раскрытия корпоративной информации.

Согласно решению совета директоров, акционерам по обыкновенным акциям может быть выплачено по 4 руб. 15 коп. на акцию — более 7,4 млрд руб. в общей сумме. Владельцы привилегированных бумаг могут получить по 25 коп. на акцию, что составляет 29,8 млн руб. Остальная часть прибыли останется в распоряжении компании.

Совет также предложил установить дату закрытия реестра для выплаты дивидендов — 10 июля 2025 года.

По итогам 2024 года выручка предприятия выросла на 5,3%, до 104,9 млрд руб., а чистая прибыль снизилась более чем на 5 млрд руб. Общий объем дивидендов был сокращен с 16,2 млрд до 11,1 млрд руб.

Подробнее читайте в материале «Доход под отКОС».

Анар Зейналов

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