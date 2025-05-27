Суд снизил наказание экс-заведущей садика по делу об убийстве мальчика Далера

В Екатеринбурге Свердловский областной суд снизил наказание до года и 10 месяцев лишения свободы бывшей заведующей детского сада Анны Гилевой, сообщила пресс-служба судов Свердловской области. В этот садик ходил мальчик Далер, который, по версии следствия, был убит опекуном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Гилева

Фото: Прокуратура Свердловской области Анна Гилева

Фото: Прокуратура Свердловской области

Ранее она признана виновной по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека) — сначала суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы, однако оно было заменено на обязательные работы. Защита Гилевой обжаловала приговор — она начнет отбывать наказание по достижению ребенком 14-летнего возраста. Кроме того, отменено решение суда первой инстанции в части гражданского иска: дело направлено на новое судебное разбирательство в Чкаловский районный суд Екатеринбурга.

Напомним, суд установил, что в августе 2022 года медики садика рассказали и.о. заведующей о телесных повреждениях на теле ребенка, однако она не сообщила об этом в соответствующие органы. По версии следствия, она доложила полиции, что никто среди воспитанников не был травмирован и не подвергался противоправным действиям. Кроме того, обвиняемая не проинформировала уполномоченные органы о том, что Далер не ходил в садик 201 день без уважительной причины. В результате ее халатности опекун мальчика Вероника Наумова, по версии следствия, продолжила избивать и мучить ребенка, а после утопила его в ванной.

В июне 2023 года опекунша Вероника Наумова заявила, что ребенок «пропал». Однако спустя три дня поисков тело мальчика нашли в гараже в 300 м от его дома. Впоследствии следователи выяснили, что к смерти Далера причастна Вероника Наумова, а ребенок скончался еще несколько месяцев назад. При этом Наумова продолжала получать ежемесячные выплаты на нужды, содержание и опекунство мальчика.

Ирина Пичурина