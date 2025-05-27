Производители продуктов просят не повышать экосбор

Восемь отраслевых союзов пищевой промышленности обратились с письмом к вице-премьеру Дмитрию Патрушеву с просьбой не повышать ставки экологического сбора. Письмо есть в распоряжении «Ъ». По их данным, это может привести к подорожанию упаковки на 5-12% и ускорить рост цен на продукты.

Обращение подписали «Союзнапитки», Масложировой союз, Ассоциация пивоваров и другие отраслевые объединения. Они опасаются, что запланированное увеличение ставок экосбора на 8% в 2026 году и на 4% в 2027 году существенно повысит издержки.

Сейчас экосбор составляет 1-5% от себестоимости продукции. Производители отмечают, что рост платежей происходит параллельно с увеличением акцизов и стоимости сырья. Например, для пластиковой упаковки сбор к 2027 году может вырасти в 6 раз, для картонной — в 12 раз.

Альтернативой могла бы стать самостоятельная утилизация, но в России всего около 100 перерабатывающих предприятий, что недостаточно для всего рынка. Эксперты отмечают, что повышение ставок соответствует мировой практике, но может ударить по низкомаржинальным сегментам с рентабельностью 3-8%.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Упаковка не сдается».