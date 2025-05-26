Казна потратится на выборы и младенцев

Комитет по бюджету заксобрания Нижегородской области рассмотрел очередные поправки к областному бюджету. В мае решено выделить из резервного фонда правительства 300 млн руб. на проведение муниципальных выборов в гордуму Нижнего Новгорода с учетом присоединения Кстовского муниципального округа. В минфине рассчитывают, что по итоговым сметам эти выборы обойдутся дешевле. Еще более 100 млн руб. в правительстве решили направить на подарки новорожденным нижегородцам, а с 1 июля в регионе стартует масштабная программа господдержки рождаемости с выплатами родительского капитала. Предложение фракции КПРФ финансово поддержать семьи, в которых дети родились с начала года, было отклонено — лишних миллиардов на это в бюджете нет.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В комитете по бюджету заксобрании Нижегородской области предварительно рассмотрели майские поправки к областному бюджету на 2025 год. По словам министра финансов Ольги Сулимы, изменения вызваны необходимостью выделить 300 млн руб. на проведение выборов депутатов представительных органов в связи с объединением городского округа Нижний Новгород и Кстовского муниципального округа. В сентябре в Единый день голосования состоятся выборы в думу Нижнего Новгорода, в которой к 35 городским депутатам добавятся еще четыре избранника от присоединенного муниципалитета.

На предыдущем заседании комитета по социальным вопросам депутат Дмитрий Бедняков заметил, что 300 млн на эти выборы — это большая сумма. Однако госпожа Сулима тогда пояснила, что это предельный бюджетный лимит, а организация выборов, вероятно, обойдется дешевле и регион что-то сэкономит от заложенной суммы по итогам окончательных расходов.

Деньги на проведение выборов в расширившемся городском округе выделил резервный фонд правительства Нижегородской области.

На оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, решено дополнительно выделить 148,8 млн руб. за счет благотворительной помощи, поступившей в 2024-м и 2025 годах. В эту категорию входят участники СВО и члены их семей.

Члены комитета одобрили и ряд других поправок. По инициативе губернатора Нижегородская область намерена выделить из резервов 70 млн руб. Курской области на реконструкцию мемориала Советским Воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Месяц назад во время визита в Курскую область нижегородский губернатор Глеб Никитин сообещал, что регион намерен внести свой вклад в восстановление памятника воинам, среди которых есть фамилии 85 горьковчан.

Также по решению губернатора из областных резервов решено выделить 108,3 млн руб. на подарки новорожденным нижегородцам в качестве мер дополнительной социальной поддержки семей. Как ранее сообщал «Ъ-Приволжье», основная программа по ежемесячным целевым выплатам за рождение иди усыновление детей стартует с 1 июля 2025 года, бюджетные расходы на улучшение демографической ситуации в Нижегородской области в пятилетнем горизонте оценены в 43,3 млрд руб.

Фракция КПРФ по этому поводу внесла поправку, чтобы начать господдержку рождаемости на полгода пораньше и включить в программу те семьи, у которых ребенок родился с 1 января. По подсчетам коммунистов, в этом году на это потребуется более 4,4 млрд руб. дополнительно. Однако комитет по социальным вопросам не поддержал эту поправку. Губернатор также отклонил идею депутатов компартии, сославшись в своем заключении на текущую экономическую ситуацию и отсутствие источников финансирования возникающих дополнительных расходов.

В итоге члены комитета рекомендовали заксобранию принять в двух чтениях все предложенные бюджетные поправки, кроме инициативы КПРФ. В том числе было одобрено и перераспределение средств внутри областного бюджета.

Например, Нижнему Новгороду выделять 193,2 млн руб. субсидии на оплату капремонта автодороги по дамбе Гребного канала на участке от створа канатной дороги до яхт-клуба «Лето». Соответствующую сумму снимут субсидирования нижегородского метро. Еще 36 млн руб. в мае будут перераспределены на ремонт дорог Нижнего Новгорода с контрактов по проектированию различных дорожных участков.

Всего были одобрены 17 поправок от правительства и депутатов. С учетом этих изменений доходы областного бюджета на 2025 год составят 363,7 млрд руб., расходы — 400 млрд, а дефицит — 36,3 млрд (в мае он увеличится на 1,3 млн руб).

Иван Сергеев