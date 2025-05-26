Главные новости за 26 мая. Кубань, Крым, Адыгея

Власти рассказали, за что Андрей Палий получил удостоверение ветерана СВО. Он и несколько сотрудников администрации официально привлекались командиром военной части для обеспечения специальных задач по обслуживанию войсковой части ВС РФ.

«Квадрат» жилья на черноморских курортах Кубани подорожал на 16% за год. Средневзвешенная стоимость итогам I квартала 2025 года составила 621 тыс. руб., увеличившись на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Кубань станет ключевой территорией схемы «Восточный юг России». Сейчас ведется поиск потенциальных инвесторов для реализации проектов в рамках схемы.

Санаторий «Кристалл» в Сочи примет первых гостей в ноябре 2025 года. Бронирование размещения станет доступно с 15 ноября. Комплекс готов на 99%.

В Туапсинском районе построят три гостиничных комплекса за 57 млрд руб. Они будут расположены в Агое, поселке спортлагеря Электрон и Ольгинке.

Группа компаний DOGMA возобновит строительство недостроя на пересечении улиц Красноармейской и Головатого в Краснодаре. Заказчиком выступает ООО «Специализированный застройщик Догма Арена», строительство планируется завершить в декабре 2025 года.

Более 1 млрд руб. выделят на вывоз мусора из Сочи и Сириуса. Региональный оператор АО «Крайжилкомресурс» объявил тендер на поиск подрядчика для транспортировки 180 тыс. т твердых коммунальных отходов.

Футбольный клуб «Краснодар» официально объявил о продлении контракта с защитником Сергеем Петровым. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года.

В Краснодарском крае реализуют 115 проектов на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП). Объем инвестиций за два года увеличился более чем в 3,5 раза — с 95 до 370 млрд руб.