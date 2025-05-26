В Туапсинском районе построят три гостиничных комплекса за 57 млрд рублей
Глава Туапсинского района Сергей Бойко провел заседание проектного комитета, где утвердили три инвестиционных проекта общей стоимостью 57,4 млрд руб. по строительству гостиничных комплексов в Агое, поселке спортлагеря Электрон и Ольгинке. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Компания «Метрикс Агой 2» инвестирует 24 млрд руб. в строительство гостиничного комплекса в Агое. Он будет состоять из пяти корпусов на 1,6 тыс. номеров.
ООО «Геолог Ямала» представило проект по возведению комплекса гостиниц в поселке спортлагеря Электрон вместимостью 2,3 тыс. и 440 номеров. Объем вложений превысит 30 млрд руб.
Компания «Экоберег Инвест» планирует реализовать первый этап строительства рекреационно-гостиничного комплекса «Донбасс» в Ольгинке на 160 номеров стоимостью около 3,4 млрд руб.
«Все перечисленные проекты важны для экономики нашего муниципалитета. Ведь это почти полторы тысячи новых рабочих мест», — отметил Сергей Бойко.
Подписание соглашений по данным инвестиционным проектам запланировано на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.