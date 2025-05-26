В Краснодарском крае реализуют 115 проектов ГЧП стоимостью 370 млрд рублей

В Краснодарском крае реализуют 115 проектов на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП). Объем инвестиций за два года увеличился более чем в 3,5 раза — с 95 до 370 млрд руб., из которых 312 млрд руб. составляют частные вложения, сообщает пресс-служба администрации региона.

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«Использование этих механизмов позволяет привлекать частный капитал для реализации общественно значимых проектов, способствуя экономическому росту и развитию инфраструктуры»,— сообщил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Среди действующих соглашений выделяются 38 концессий, 26 из которых связаны с объектами ЖКХ. По поручению губернатора, все новые проекты предусматривают масштабное обновление устаревших сетей в течение ближайших трех-пяти лет.

К крупным проектам относятся строительство трамвайной линии, пяти школ, модернизация систем водоснабжения и водоотведения в Армавире, Краснодаре и Геленджике. Также заключены три концессии на строительство и эксплуатацию комплексов по обработке твердых коммунальных отходов общей мощностью 750 тыс. т в год.

Планируется строительство платной четырехполосной автомагистрали «Краснодар — Абинск — Кабардинка» протяженностью 108,5 км. Предполагаемый объем вложений составит 276 млрд руб. Эта трасса поможет решить транспортные проблемы Краснодара и Новороссийска.

Алина Зорина