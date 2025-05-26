ГК DOGMA возобновит строительство офисного здания в центре Краснодара

Группа компаний DOGMA возобновит строительство десятилетнего недостроя на пересечении улиц Красноармейской и Головатого в Краснодаре. Заказчиком выступает ООО «Специализированный застройщик Догма Арена», строительство планируется завершить в декабре 2025 года, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе застройщика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: yandex.ru / maps Фото: yandex.ru / maps

Первоначально на этом месте предполагалось возвести офис банка, однако теперь здесь появится девятиэтажный бизнес-центр. По информации пресс-службы ГК DOGMA, перед началом работ было проведено техническое обследование, которое подтвердило нормативное состояние несущих конструкций.

«Архитектурная концепция изменится, она будет более современной, с большим количеством остекления и открытых пространств внутри. Фасады будут выполнены из композитных материалов. Надеемся, что наш будущий офис отлично впишется в существующую застройку»,— сообщили в компании.

В обновленном проекте предусмотрен подземный паркинг, а вопрос благоустройства прилегающей территории находится в стадии проработки.

Анна Гречко