Более 1 млрд рублей выделят на вывоз мусора из Сочи и Сириуса

Региональный оператор АО «Крайжилкомресурс» объявил тендер на поиск подрядчика для транспортировки 180 тыс. т твердых коммунальных отходов из Сочи и Сириуса в Белореченский район Краснодарского края. Согласно информации из карточки госзакупок, стоимость работ составит 1,2 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Будущему исполнителю предстоит организовать вывоз отходов с 1 июля по 31 декабря 2025 года. Мусор направят в Родниковское сельское поселение Белореченского района. В документации отмечается, что указанный объем является ориентировочным и основан на максимальной потребности, определенной производственной программой в области обращения с ТКО, утвержденной приказом краевого департамента государственного регулирования тарифов от 20 декабря 2024 года.

К участникам конкурса предъявляются определенные требования к техническому оснащению: минимум 132 мусоровоза, 15 бункеровозов и три ломовоза. Автопарк должен быть оборудован механизмами для погрузки и разгрузки отходов IV–V классов опасности, иметь сертификаты соответствия и быть оснащен навигационной системой ГЛОНАСС/GPS.

Для участия в тендере компаниям необходима лицензия на сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов I–IV классов опасности. Прием заявок завершится 2 июня 2025 года.

Алина Зорина