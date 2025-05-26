Санаторий «Кристалл» в Сочи откроется для гостей в ноябре 2025 года

Санаторий «Кристалл» в Сочи примет первых гостей в ноябре 2025 года. Как пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на пресс-службу «Группы ЛСР», бронирование размещения станет доступно с 15 ноября. Комплекс готов на 99%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Отдыхающим предложат 354 номера шести различных категорий площадью от 24 до 65 кв. м. Также есть «Мед сьюты» — апартаменты с инфракрасной сауной и медицинским оборудованием, позволяющие проходить процедуры непосредственно в номере.

В компании сообщили, что полностью разработаны программы пребывания, включающие медицинские обследования, индивидуальные оздоровительные блоки и лечебные модули разного профиля. На объекте завершаются отделочные работы, оформление интерьеров, озеленение и благоустройство территории в соответствии с утвержденным графиком.

Параллельно продолжается восстановление второго объекта группы — санатория «Волна», который является памятником культурного наследия. При реставрации сохраняется исторический облик всех архитектурных элементов. Практически завершены работы на каскадной лестнице и летнем кинотеатре, восстанавливаются танцплощадка, фонтанный комплекс и центральная лестница.

Для укрепления стен исторических корпусов «Волны» проведено более 150 тыс. инъекций специального раствора. Сейчас идет устройство кровли, кирпичная кладка и реставрация фасадов. В новом девятиэтажном корпусе, спроектированном в едином стиле с дворцово-парковым ансамблем, завершены монолитные работы и каменная кладка, ведется отделка и монтаж инженерных коммуникаций.

Санаторий «Волна» предложит 286 номеров: 83 в историческом корпусе и 203 в новом. Комплекс также будет включать рестораны, зоны отдыха, медицинский и спа-центры общей площадью более 3 тыс. кв. м и бассейн. Открытие запланировано на 2026 год.

Оба санатория имеют собственные пляжные территории, где завершается капитальное благоустройство. Строительная готовность «Волны» составляет 62% для исторических сооружений и около 80% для нового корпуса.

Алина Зорина