ФК «Краснодар» продлил контракт с Сергеем Петровым до 2026 года

Футбольный клуб «Краснодар» официально объявил о продлении контракта с защитником Сергеем Петровым. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года, сообщается на сайте команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Сергей Петров выступает за клуб с 2012 года. За 13 лет футболист провел 322 матча, отыграв на поле в общей сложности 24,8 тыс. минут. Он является одним из наиболее опытных и стабильных игроков в составе «быков».

Продление соглашения с Сергеем Петровым укрепляет оборонительную линию клуба и подчеркивает стремление команды сохранять свой костяк. Как отметили в пресс-службе, в текущем сезоне защитник продолжает демонстрировать высокую игровую форму и мастерство, необходимое в матчах самого высокого уровня.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что ФК «Краснодар» 24 мая 2024 года впервые в своей 17-летней истории стал чемпионом России по футболу, обыграв в последнем матче сезона московское «Динамо» со счетом 3:0. Голами отметились Джон Кордоба, Никита Кривцов и Эдуард Сперцян.

Анна Гречко