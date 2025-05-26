«Квадрат» жилья на черноморских курортах Кубани подорожал на 16% за год

Средневзвешенная стоимость 1 кв. м жилья на черноморских курортах Краснодарского края по итогам I квартала 2025 года составила 621 тыс. руб., увеличившись на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на гендиректора девелопера Parade development Дарью Комиссарову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

По данным эксперта, стоимость «квадрата» также выросла на 14% по сравнению с IV кварталом 2024 года. В Сочи, ключевом курортном рынке региона, средняя цена элитной недвижимости составила 1,2 млн руб. за кв. м — на 7% выше, чем в I квартале предыдущего года, и на 18% выше, чем в IV квартале.

Спрос на премиальную недвижимость на побережье за год увеличился на 40%, несмотря на снижение покупательской активности в Сочи на 6%. Как пояснила Дарья Комиссарова, интерес частично сместился в сторону Анапы, Новороссийска и Небуга, где стали появляться новые премиальные проекты с более низким порогом входа.

По прогнозу гендиректора, восстановление спроса в Сочи ожидается в середине года на фоне курортного сезона. Госпожа Комиссарова отметила, что элитная недвижимость в Краснодарском крае сохраняет устойчивую инвестиционную привлекательность, а рынок в целом менее подвержен банковским рискам и волатильности.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодаре за первый квартал 2025 года сдали в эксплуатацию 587,4 тыс. кв. м многоквартирного жилья, что в 4,7 раза превышает показатели аналогичного периода 2024 года. Общий объем введенного жилья в городе за январь—март 2025 года составил 828,3 тыс. кв. м.

Нурий Бзасежев