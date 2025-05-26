Власти рассказали, за что Андрей Палий получил удостоверение ветерана СВО

Администрация Тимашевского района прокомментировала ситуацию с получением удостоверения участника СВО главой муниципалитета Андреем Палием, распространившуюся в соцсетях. Как рассказали «Ъ-Кубань», руководитель района и несколько сотрудников администрации неоднократно официально привлекались командиром военной части для обеспечения специальных задач по обслуживанию войсковой части ВС РФ в период боевых действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Тимашевского района Фото: Telegram-канал главы Тимашевского района

«В соответствии с п. 3 ст. 16 Федерального закона "О ветеранах", гражданские лица имеют право на получение ветеранского удостоверения, которое не приравнивается к категории участников боевых действий и не предусматривает получение льгот и выплат. Данный документ только подтверждает факт привлечения гражданских лиц к выполнению специальных задач», — говорится в сообщении администрации.

Кроме того, за проделанную работу глава Тимашевского района и сотрудники администрации были награждены медалью «За содействие СВО», а также почетными грамотами командира военной части. Андрей Палий и Алексей Мелихов, заместитель главы муниципального образования, удостоены медали Министерства обороны РФ «Генерал-полковник А.М. Крюков» за участие в организации строительства, оборудования и размещения, а также за оказанную гуманитарную помощь при строительстве пункта временной дислокации сводных подразделений железнодорожных войск в зоне СВО.

По инициативе командования военной части были подготовлены справки о выполнении специальных задач на территории проведения СВО для передачи в военкомат. Детали выполненных работ не разглашаются.

Алина Зорина