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Ключевой территорией схемы «Восточный юг России» станет Краснодарский край

Кубань станет ключевой территорией схемы «Восточный юг России». Сейчас ведется поиск потенциальных инвесторов для реализации проектов в рамках схемы, сообщает издание «Ведомости Юг» со ссылкой на директора блока «Активы ВЭБа: Новые решения» Дарью Чигареву.

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Как рассказала госпожа Чигарева, переговоры ведутся с рядом крупных компаний, потенциально готовых к участию в проектах. Объемы частных и государственных вложений при этом пока находятся в стадии уточнения.

По словам спикера, проработка паспортов приоритетных проектов, формирование дорожных карт и определение ожидаемых эффектов позволяет упростить взаимодействие с потенциальными инвесторами. В рамках схемы предусмотрена реализация инициатив, со стороны как бизнеса, так и региональных властей. В частности, она охватывает строительство модульных средств размещения и формирование маршрутов.

Ключевым регионом проекта назван Краснодарский край. Вместе с тем инициаторы предполагают диверсифицировать интерес туристов, сместив акценты с исключительно пляжного отдыха на иные локации макрорегиона. Речь идет о развитии внутреннего туризма, в том числе исторического, этнографического, аграрного и промышленного. Как пояснила Чигарева, задача не в перераспределении потока, а в управлении им — турист, посетивший побережье летом, может вернуться зимой в горные районы Адыгеи или исторические места Ростовской области.

В каждом регионе «Восточного юга России» определены зоны приоритетного развития. В Краснодарском крае это Кубанское Приазовье и предгорья, в Ростовской области — Донское Приазовье и район Цимлянска и Волгодонска, в Адыгее — левобережье Кубани и горная часть республики.

Согласно расчетам, к 2030 году региональный турпоток вырастет на 30%, номерной фонд — на 77,5 тыс. мест, загрузка средств размещения — на 50%, а валовая добавленная стоимость отрасли — почти на 40%. При этом структура потока по регионам существенно не изменится — Краснодарский край сохранит лидерство.

В рамках нацпроекта «Туризм» «Восточный юг России» станет одной из 12 макротерриторий, которые создаются в рамках нацпроекта «Туризм», и будет включать в себя Ростовскую область, Краснодарский край и Адыгею.

Вячеслав Рыжков

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