Главные новости за 26 мая. Сочи

Санаторий «Кристалл» в Сочи готовится к приему первых гостей в ноябре 2025 года. Сейчас строительная готовность объекта составляет 99%.

В прошлом году сочинские предприниматели увеличили налоговые поступления в городской бюджет до 3,6 млрд руб. Это почти на 50% больше показателей 2023 года.

Владельцы двух незаконно возведенных объектов в селе Веселое Адлерского района Сочи демонтировали постройки после судебных решений.

В Сочи количество объектов недвижимости стоимостью до 10 млн руб. уменьшилось на 9% с февраля по май 2025 года. Число объектов в различных сегментах рынка составляет 1,6 тыс.

Региональный оператор АО «Крайжилкомресурс» объявил конкурс по поиску подрядчика для транспортировки 180 тыс. т твердых коммунальных отходов из Сочи и Сириуса в Белореченский район Краснодарского края. За работы заплатят 1,2 млрд руб.

Спасатели Адлера эвакуировали пострадавшего после падения с шестиметровой высоты. Для извлечения травмированного гражданина из оврага специалисты применили полиспаст и специальные транспортировочные носилки.

В Туапсе директора организации подозревают в невыплате 7,4 млн зарплаты. У руководителя была реальная возможность погасить задолженность, однако фигурант дела направил финансовые средства на другие цели.

Южное межрегиональное управление Россельхознадзора обнаружило живые особи западного цветочного трипса в партии свежих абрикосов объемом 20 т, доставленной из Турции в порт Туапсе.