В Сочи сокращается число объектов недвижимости дешевле 10 млн рублей

В Сочи количество объектов недвижимости стоимостью до 10 млн руб. уменьшилось на 9% с февраля по май 2025 года, составив 1615 единиц в различных сегментах рынка. Об этом сообщают эксперты агентства ОНИКС-Недвижимость

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Абсолютное снижение составило 159 лотов. Наибольшее количество доступных объектов представлено на вторичном рынке — 1284 квартиры, что на 17% (255 единиц) меньше по сравнению с февралем.

В новостройках ситуация еще более сложная: в продаже всего 39 квартир и апартаментов по цене ниже 10 млн руб., что также на 17% (восемь лотов) меньше с начала года.

Сегмент частных домов показал заметный рост. Сейчас на рынке представлено 74 объекта стоимостью до 10 млн руб., что на 94% (36 домов) больше, чем в феврале.

Также положительную динамику продемонстрировал сегмент земельных участков. В мае 2025 года в продаже находится 218 участков стоимостью ниже 10 млн руб., что на 45% (68 объектов) превышает февральский уровень.

Мария Удовик