Санаторий «Кристалл» в Сочи примет первых гостей в ноябре 2025 года

Санаторий «Кристалл» в Сочи готовится к приему первых гостей в ноябре 2025 года. Как рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе «Группы ЛСР», бронирование номеров доступно с 15 ноября. Сейчас строительная готовность объекта составляет 99%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Гостям будут доступны 354 номера шести различных категорий площадью от 24 до 65 «квадратов». Среди них — «Мед сьюты», оснащенные инфракрасной сауной и медицинским оборудованием, что позволяет принимать процедуры непосредственно в номере. Как уточнили в компании, полностью сформированы программы пребывания, включая медицинские чек-апы, персонализированные оздоровительные блоки и лечебные модули различного профиля.

Сейчас на объекте завершаются отделочные работы и оформление внутренних помещений. Также на финальной стадии находятся озеленение и ландшафтный дизайн территории. Работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком.

Параллельно продолжается восстановление второго объекта группы — санатория «Волна», являющегося объектом культурного наследия. В ходе реставрации все архитектурные элементы воссоздаются с сохранением исторического облика.

Практически завершены работы на каскадной лестнице и летнем кинотеатре, ведется воссоздание танцплощадки, фонтанного комплекса и центральной лестницы, ранее запечатленных в советских фильмах. После завершения строительных работ благоустройству будет подвергнута вся парковая зона.

В исторических корпусах «Волны» проведено более 150 тыс. инъекций специального раствора для укрепления стен, идет устройство кровли, кирпичная кладка и реставрация фасадов. В новом девятиэтажном корпусе завершены монолитные работы и каменная кладка, ведется отделка и монтаж инженерных коммуникаций. Архитектура нового здания спроектирована в едином стиле с дворцово-парковым ансамблем.

Санаторий «Волна» предложит 286 номеров — 83 в историческом корпусе и 203 в новом. Также в комплексе появятся рестораны, зоны отдыха, медицинский и СПА-центры общей площадью более 3 тыс. кв. м, а также бассейн. Открытие объекта запланировано на 2026 год.

Оба санатория обеспечены собственной пляжной территорией, где сейчас завершается капитальное благоустройство. Строительная готовность «Волны» составляет 62% для исторических сооружений и около 80% — для нового корпуса.

Мария Удовик