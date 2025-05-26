В порту Туапсе обнаружили 20 тонн зараженных абрикосов из Турции

Южное межрегиональное управление Россельхознадзора обнаружило живые особи западного цветочного трипса в партии свежих абрикосов объемом 20 т, доставленной из Турции в порт Туапсе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

Наличие карантинного вредителя Frankliniella occidentalis Pergande подтвердила лаборатория Новороссийского филиала ФГБУ ВНИИКР. Согласно правилам карантинного фитосанитарного контроля на таможенной границе ЕАЭС, зараженная продукция подлежит возврату, обеззараживанию или уничтожению.

Владельцу груза выдано уведомление о необходимости принятия мер в отношении зараженной продукции. Собственник решил провести карантинное фитосанитарное обеззараживание партии.

Западный цветочный трипс считается особо опасным вредителем, способным питаться 244 видами растений из 62 семейств. Он наносит урон как овощным культурам, так и декоративным растениям. Особую угрозу представляет как переносчик вирусов — возбудителей опасных болезней растений. Вредитель быстро размножается, ведет скрытый образ жизни и обладает высокой устойчивостью к пестицидам.

Мария Удовик