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Спасатели Адлера эвакуировали пострадавшего после падения с шестиметровой высоты

Вечером 23 марта 2025 года сотрудники Адлерского спасательного отряда провели успешную операцию по эвакуации пострадавшего, который упал с шестиметровой высоты в канаву. Об этом сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС» в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба «Кубань-Спас»

Фото: пресс-служба «Кубань-Спас»

Для извлечения травмированного гражданина из оврага специалисты применили полиспаст и специальные транспортировочные носилки. После завершения спасательной операции пострадавшего передали бригаде скорой медицинской помощи для обследования и последующего лечения.

Обстоятельства инцидента и характер полученных повреждений устанавливаются.

Мария Удовик

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