В Туапсе директора организации подозревают в невыплате 7,4 млн зарплаты

Следственный комитет возбудил уголовное дело против 58-летнего гендиректора ресурсоснабжающей организации в Туапсе, который с января по апрель 2025 года не выплатил 104 сотрудникам зарплату на общую сумму более 7,4 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью с января по апрель 2025 года не выплачивал заработную плату 104 подчиненным. В результате долг перед сотрудниками превысил 7,4 млн руб.

Следователи утверждают, что у руководителя была реальная возможность погасить задолженность, однако фигурант дела направил финансовые средства на другие цели. Нарушение трудового законодательства обнаружили сотрудники прокуратуры в ходе проверки.

Сейчас специалисты проводят необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств дела. Правоохранительные органы принимают меры для полного возмещения задолженности работникам.

Мария Удовик