В 2024 году предприниматели Сочи принесли в бюджет города 3,6 млрд рублей

В прошлом году сочинские предприниматели увеличили налоговые поступления в городской бюджет до 3,6 млрд руб., что почти на 50% больше показателей 2023 года. Об этом сообщил глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрей Прошунин Фото: Telegram-канал Андрей Прошунин

В Сочи прошел День российского предпринимательства, на котором поздравили руководителей и сотрудников крупнейших компаний города. В бизнес-секторе Сочи действуют 40 тыс. малых и средних предприятий и около 80 тыс. самозанятых.

Бизнесмены привлекли около 700 млн руб. на развитие через различные программы поддержки на муниципальном, региональном и федеральном уровнях.

Городская администрация подчеркнула значимость вклада предпринимателей не только в экономику, но и в социальные инициативы, включая благотворительность и помощь военнослужащим и их семьям.

«Ъ-Сочи» писал, что в сентябре 2025 года на курорте планируют открыть профильные предпринимательские классы. Организаторы планируют расширить образовательные программы, чтобы учащиеся могли изучать основы предпринимательства, бизнес-информатику и проектную деятельность.

Мария Удовик