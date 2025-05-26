В Сочи снесли незаконные постройки общей площадью почти 1,3 тысячи «квадратов»

Владельцы двух незаконно возведенных объектов в селе Веселое Адлерского района Сочи демонтировали постройки после судебных решений. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Администрация города выиграла дело в Адлерском районном суде, касающееся демонтажа самовольно возведенного трехэтажного многоквартирного дома площадью 450 кв. м. Ответственность за снос была возложена на владельца участка.

Поскольку владелица не выполнила предписание в установленный срок, сотрудники Главного межрегионального управления ФССП наложили на нее исполнительский сбор в размере 5 тыс. руб., ограничили выезд за границу и составили протокол об административном правонарушении. В результате собственница заключила контракт со специализированной компанией для проведения сноса.

С аналогичной ситуацией столкнулся владелец еще одной самовольной постройки площадью 840 кв. м в том же селе. Он также не выполнил требования суда вовремя. После введения ограничений на выезд, взыскания исполнительского сбора и трех административных наказаний собственник приступил к ликвидации объекта.

Работа по пресечению нарушений земельного законодательства, включая самовольное строительство, на курорте продолжается постоянно. С начала 2023 года наблюдается положительная динамика: если с января по май 2023 года было выявлено более 200 случаев незаконного строительства, то в 2024 году их количество снизилось до 90. В этом году тенденция сохраняется, и сейчас зафиксировано 80 фактов незаконного строительства.

Жители Сочи могут сообщать о случаях незаконного строительства через онлайн-приемную на сайте администрации города, по электронной почте umzk@sochiadm.ru или по телефону горячей линии 8-928-205-90-59.

Мария Удовик