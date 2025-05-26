За вывоз мусора из Сочи и Сириуса заплатят более 1 млрд рублей

Региональный оператор АО «Крайжилкомресурс» объявил конкурс по поиску подрядчика для транспортировки 180 тыс. т твердых коммунальных отходов из Сочи и Сириуса в Белореченский район Краснодарского края. По данным карточки госзакупок, за работы заплатят 1,2 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Исполнитель конкурса обязан организовать вывоз отходов с 1 июля по 31 декабря 2025 года. Мусор будет направлен в Родниковское сельское поселение Белореченского района Краснодарского края.

В документации указано, что этот объем отходов является ориентировочным и основан на максимальной потребности, определенной производственной программой в области обращения с ТКО, утвержденной приказом департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 20 декабря 2024 года.

К участникам конкурса предъявляются строгие требования к специализированному транспорту: минимум 132 мусоровоза, 15 бункеровозов и три ломовоза. Автопарк должен быть оснащен механизмами для погрузки и разгрузки отходов IV–V классов опасности, иметь сертификаты соответствия и быть оборудован навигационной системой ГЛОНАСС/GPS.

Участие в тендере требует наличия у компании лицензии на сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов I–IV классов опасности.

Прием заявок на участие в конкурсе завершится 2 июня 2025 года.

Мария Удовик