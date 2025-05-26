Мерц: страдания людей в Газе больше не оправдать борьбой с «Хамасом»

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил с критикой действий Израиля в секторе Газа. По его словам, он больше не понимает цели военной операции ЦАХАЛа в анклаве, где сильнее всего страдает мирное население. Он намерен созвониться с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, чтобы обсудить этот вопрос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mahmoud Issa / Reuters Фото: Mahmoud Issa / Reuters

«Страдания мирного населения, которые все чаще происходят в последние дни, нельзя больше оправдать борьбой с террором, исходящим от ''Хамаса''»,— сказал Фридрих Мерц на форуме. «Я больше не понимаю, что израильская армия делает в секторе Газа, с какой целью она оказывает такое воздействие на гражданское население»,— подчеркнул он.

19 мая в совместном заявлении президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Канады Марк Карни заявили, что предпримут «конкретные действия» в отношении Израиля, если тот не прекратит новое наступление в секторе Газа и не разрешит доставку туда гуманитарной помощи. Биньямин Нетаньяху обвинил европейских лидеров в «поощрении "Хамаса"».

Лусине Баласян