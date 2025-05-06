Движение в трех районах Петербурга ограничат с 7 мая из-за ремонтных работ

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга проинформировала автомобилистов об очередных планируемых перекрытиях и ограничениях дорожного движения. Они начнут действовать 7 мая и затронут три района города, уточнили в ГАТИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

В частности, в Колпинском районе на период с 7 мая по 27 сентября в связи с производством работ по строительству инженерных сетей ограничивается движение транспорта по улице Володарского в поселке Петро-Славянка — от Бугровой до Вокзальной улицы.

Также в Петро-Славянке с 7 мая по 15 июня по аналогичной причине ограничения введут при движении по улице Труда — от Московской до Тверской улицы.

В Красногвардейском районе с 7 по 12 мая для водителей полностью перекроют боковой проезд проспекта Косыгина — на участке от улицы Передовиков до Индустриального проспекта. В этой локации будут ремонтировать дорожное покрытие. Предлагаемый объезд: по проспекту Энтузиастов, Индустриальному проспекту, проспекту Наставников и улице Коммуны.

В свою очередь, в поселке Репино Курортного района на один день 7 мая из-за дорожного ремонта закрывается движение транспорта по улице Репина — от Приморского шоссе до Большого проспекта. Объехать этот участок можно будет по Приморскому шоссе, Нагорной улице, улице Репина, Большому проспекту, Зеленогорскому шоссе, Лесной улице и улице Связи.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что в центре Петербурга из-за дорожного ремонта закрыли несколько улиц у Владимирского проспекта.

Андрей Цедрик