Первый MMA-бой роботов состоялся в Китае

В Ханчжоу (КНР) прошел первый в мире поединок роботов-гуманоидов. 25 мая в рамках CMG World Robot Competition на ринге встретились модели G1 китайской компании Unitree. Один такой робот весит от 35 до 47 кг в зависимости от модели (G1 или G1 EDU), его рост — около 127 см. По информации vc.ru, стоимость робота модели G1 составляет более $16 тыс. (данные 2024 года).

Роботами с помощью пультов управляли четыре команды операторов. «Бойцы» показывали удары кулаками, коленями, а также комбинировали их. Поединок позволил протестировать различные функции роботов, в том числе их способность быстро подниматься на ноги после падения.