Charlie Hebdo подал в суд на X за фейковые обложки в поддержку России

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo подал иск в парижский суд к социальной сети X, сообщает Le Figaro. Поводом для жалобы стало распространение в соцсети поддельных обложек журнала, выражающих поддержку Владимиру Путину и специальной военной операции на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Адвокат Ришар Малька заявил, что в социальных сетях, особенно в X и Telegram, активно распространяются поддельные обложки Charlie Hebdo «очень хорошего качества», которые читатель «может перепутать с настоящими, если он не знаком с редакционной политикой журнала». Адвокат также отмечает, что такие публикации с подписями и комментариями на русском языке направлены прежде всего на российскую аудиторию, «чтобы заставить ее поверить, что Charlie Hebdo настроен против Зеленского и поддерживает Путина». За последние два года редакция насчитала 15 фейковых обложек, появившихся в соцсетях.

Кирилл Сарханянц