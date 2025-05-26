Рассмотрение дела бывшей ростовской судьи Елены Коблевой может начаться в июле

Слушания по делу бывшего председателя Советского райсуда Ростова-на-Дону Елены Коблевой начнутся в конце июня-в начале июля, сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Елена Коблева не признает вину и обжалует все решения о подсудности и мере пресечения. Сейчас она в московском СИЗО, но так как Верховный суд ей отказал в жалобе на изменение подсудности, скоро она поедет в Краснодар. Слушания начнутся где-то через месяц»,— сообщил источник.

Уголовное дело в отношении бывшего председателя Советского райсуда Ростова-на-Дону Елены Коблевой, обвиняемой в получении крупной взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ), направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Краснодара.

По версии обвинения, предприниматель Владимир Боженко передал Елене Коблевой 500 тыс. руб. за снятие ареста с его имущества, лодки и сетей, ранее арестованных мировым судьей. Посредниками в схеме выступали Леонид Караханов и Николай Студеникин. Первый из них заключил досудебное соглашение, его дело будет рассмотрено отдельно. Николаю Студеникину предъявлено обвинение в посредничестве при взяточничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ), Владимиру Боженко — в передаче крупной взятки (ч. 4 ст. 291 УК РФ).

Кристина Федичкина