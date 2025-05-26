На праймериз «Единой России» победили 827 участников СВО

На внутрипартийном голосовании «Единой России», по предварительным подсчетам, победили 827 участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил сегодня секретарь генсовета партии Владимир Якушев на пресс-конференции в ТАСС. Голосование завершилось 25 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Всего для участия в процедуре праймериз было зарегистрировано 21 336 человек из 22 509 подавших заявки. 1116 заявок, по словам господина Якушева, поступило от участников СВО, при этом несколько сотен бойцов были зарегистрированы уже после окончания приема заявок 24 апреля. По итогам голосования всем ветеранам, как и в прошлые годы, добавляли 25% к результату. На праймериз-2024, напомним, победу одержали 304 ветерана СВО.

«У нас участников специальной военной операции (в рядах партии.— “Ъ”) становится больше. Мы будем над этой задачей работать постоянно и в 2026, и 2027 году, она не снимается единым днем голосования 2025 года. Будем работать в постоянном и системном режиме»,— заверил господин Якушев.

Предварительное внутрипартийное голосование в нынешнем году проходило в электронной форме с 19 по 25 мая. Официальные результаты праймериз партия опубликует позже на текущей неделе. Из числа выявленных победителей голосования единороссы отберут кандидатов, которых партия выдвинет на сентябрьских выборах разных уровней.

Божена Иванова