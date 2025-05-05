Игорь Акинфеев регистрирует собственный товарный знак
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака, следует из базы ведомства. Товарный знак представляет собой графическое изображение силуэта голкипера, отражающего удар ногой.
Игорь Акинфеев
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
На домашнем чемпионате мира 2018 года сборная России играла с командой Испании в 1/8 финала. В серии послематчевых пенальти Акинфеев левой ногой отбил удар Яго Аспаса и принес российской национальной команде победу. Сборная России вышла в 1/4 финала турнира, где уступила хорватам.
Сообщается, что бренд Акинфеева получит право выпускать одежду и безалкогольные напитки, а также сможет организовывать спортивные и образовательные мероприятия.