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Игорь Акинфеев регистрирует собственный товарный знак

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака, следует из базы ведомства. Товарный знак представляет собой графическое изображение силуэта голкипера, отражающего удар ногой.

Игорь Акинфеев

Игорь Акинфеев

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Игорь Акинфеев

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

На домашнем чемпионате мира 2018 года сборная России играла с командой Испании в 1/8 финала. В серии послематчевых пенальти Акинфеев левой ногой отбил удар Яго Аспаса и принес российской национальной команде победу. Сборная России вышла в 1/4 финала турнира, где уступила хорватам.

Сообщается, что бренд Акинфеева получит право выпускать одежду и безалкогольные напитки, а также сможет организовывать спортивные и образовательные мероприятия.

Таисия Орлова

Фотогалерея

Как складывалась карьера Игоря Акинфеева

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Игорь Акинфеев родился 8 апреля 1986 года в городе Видное Московской области. В четыре года родители отправили его в детско-юношескую школу ЦСКА, и уже после второй тренировки он был поставлен на ворота

Игорь Акинфеев родился 8 апреля 1986 года в городе Видное Московской области. В четыре года родители отправили его в детско-юношескую школу ЦСКА, и уже после второй тренировки он был поставлен на ворота

Фото: Из личного архива Игоря Акинфеева

В составе юношеской команды в 2002 году Акинфеев стал чемпионом страны. В том же году он окончил футбольную академию и получил вызов в юношескую сборную России &lt;br>На фото слева направо: Игорь Акинфеев, его друг и будущий защитник ЦСКА Сергей Горелов и вратарь «Спартака» Александр Филимонов

В составе юношеской команды в 2002 году Акинфеев стал чемпионом страны. В том же году он окончил футбольную академию и получил вызов в юношескую сборную России
На фото слева направо: Игорь Акинфеев, его друг и будущий защитник ЦСКА Сергей Горелов и вратарь «Спартака» Александр Филимонов

Фото: Из личного архива Игоря Акинфеева

«Семья — громкое, заезженное слово. Но в ЦСКА действительно на протяжении долгих лет сохраняется теплая атмосфера. Все люди, проходившие армейскую школу, ощущали это на себе»&lt;br> В 2003 году Игоря Акинфеева приняли в основной состав ЦСКА, а в том же году он был вызван и в сборную страны, но в том сезоне на поле не выходил

«Семья — громкое, заезженное слово. Но в ЦСКА действительно на протяжении долгих лет сохраняется теплая атмосфера. Все люди, проходившие армейскую школу, ощущали это на себе»
В 2003 году Игоря Акинфеева приняли в основной состав ЦСКА, а в том же году он был вызван и в сборную страны, но в том сезоне на поле не выходил

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Дебют Акинфеева в составе сборной состоялся 28 апреля 2004 года в возрасте 18 лет в матче против Норвегии. Он стал самым молодым игроком за всю историю команды. По итогам сезона он впервые взял приз «Вратарь года» имени Льва Яшина

Дебют Акинфеева в составе сборной состоялся 28 апреля 2004 года в возрасте 18 лет в матче против Норвегии. Он стал самым молодым игроком за всю историю команды. По итогам сезона он впервые взял приз «Вратарь года» имени Льва Яшина

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

«Я уже научил себя относиться ко всему спокойно и любить даже своих недругов. Тебя критикуют, а ты улыбайся» &lt;br> В 2008 году в составе сборной России на чемпионате Европы Акинфеев был одним из ключевых игроков и получил бронзовую медаль

«Я уже научил себя относиться ко всему спокойно и любить даже своих недругов. Тебя критикуют, а ты улыбайся»
В 2008 году в составе сборной России на чемпионате Европы Акинфеев был одним из ключевых игроков и получил бронзовую медаль

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2009 году Акинфеев футболист еще один рекорд: он пропустил сотый гол в свои ворота, для чего соперникам потребовалось 140 матчей. Предыдущий рекорд принадлежал Антонину Кински (120 матчей)

В 2009 году Акинфеев футболист еще один рекорд: он пропустил сотый гол в свои ворота, для чего соперникам потребовалось 140 матчей. Предыдущий рекорд принадлежал Антонину Кински (120 матчей)

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

«Никакие слова ничего не меняют, решают все только дела. И ты должен не спорить, кому-то что-то доказывая, а делать свою работу. Сделаешь ее хорошо, - результат обязательно придет»&lt;br> В мае 2014 года Игорь Акинфеев побил рекорд советского футболиста Льва Яшина, отыграв всухую 204-й матч

«Никакие слова ничего не меняют, решают все только дела. И ты должен не спорить, кому-то что-то доказывая, а делать свою работу. Сделаешь ее хорошо, - результат обязательно придет»
В мае 2014 года Игорь Акинфеев побил рекорд советского футболиста Льва Яшина, отыграв всухую 204-й матч

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Чемпионат мира в Бразилии в 2014 году прошел не очень удачно для голкипера. В матче против сборной Южной Кореи Акинфеев, как он сам говорил, пропустил «нелепый гол», назвав его «детской ошибкой», и извинился перед всеми болельщиками

Чемпионат мира в Бразилии в 2014 году прошел не очень удачно для голкипера. В матче против сборной Южной Кореи Акинфеев, как он сам говорил, пропустил «нелепый гол», назвав его «детской ошибкой», и извинился перед всеми болельщиками

Фото: David Gray / Reuters

В марте 2015 года во время матча против сборной Черногории черногорский фанат бросил в Акинфеева файер. Голкипер получил ожоги и сотрясение мозга, а из-за беспорядков судья принял решение остановить матч и засчитать Черногории поражение со счетом 3:0

В марте 2015 года во время матча против сборной Черногории черногорский фанат бросил в Акинфеева файер. Голкипер получил ожоги и сотрясение мозга, а из-за беспорядков судья принял решение остановить матч и засчитать Черногории поражение со счетом 3:0

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

На чемпионате мира 2018 года Акинфеев был капитаном национальной сборной. В матче 1/8 финала против Испании в серии пенальти вратарь отбил финальный одиннадцатиметровый. Благодаря этому Россия впервые в истории пробилась в 1/4 турнира&lt;br>На фото слева направо: вратарь Игорь Акинфеев и игрок сборной Испании Коке

На чемпионате мира 2018 года Акинфеев был капитаном национальной сборной. В матче 1/8 финала против Испании в серии пенальти вратарь отбил финальный одиннадцатиметровый. Благодаря этому Россия впервые в истории пробилась в 1/4 турнира
На фото слева направо: вратарь Игорь Акинфеев и игрок сборной Испании Коке

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

По итогам чемпионата мира 2018 года, прошедшего в России, Акинфеев был награжден орденом Почета. Голкипер ЦСКА входит в топ-50 лучших вратарей мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Является автором книги «Сто пенальти от читателей» &lt;br>На фото слева направо: президент России Владимир Путин, голкипер Игорь Акинфеев

По итогам чемпионата мира 2018 года, прошедшего в России, Акинфеев был награжден орденом Почета. Голкипер ЦСКА входит в топ-50 лучших вратарей мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Является автором книги «Сто пенальти от читателей»
На фото слева направо: президент России Владимир Путин, голкипер Игорь Акинфеев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Пришло время уступить дорогу более молодым коллегам и сосредоточиться на выступлениях за свой родной клуб» &lt;br> 1 октября 2018 года Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной РФ. За нее он провел 111 матчей, в которых пропустил 95 мячей, 47 игр завершил всухую

«Пришло время уступить дорогу более молодым коллегам и сосредоточиться на выступлениях за свой родной клуб»
1 октября 2018 года Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной РФ. За нее он провел 111 матчей, в которых пропустил 95 мячей, 47 игр завершил всухую

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

В 2018 году Акинфеев стал первым российским вратарем, сыгравшим 300 «сухих» матчей, а в 2020-м занял шестое место среди всех мировых голкиперов по числу игр без пропущенных голов в XXI веке. В 2021-м Акинфеев провел свой 500-й матч в отечественном чемпионате и 800-й — в карьере, а уже в следующем году он установил абсолютный рекорд России по количеству проведенных на высшем уровне игр — 818

В 2018 году Акинфеев стал первым российским вратарем, сыгравшим 300 «сухих» матчей, а в 2020-м занял шестое место среди всех мировых голкиперов по числу игр без пропущенных голов в XXI веке. В 2021-м Акинфеев провел свой 500-й матч в отечественном чемпионате и 800-й — в карьере, а уже в следующем году он установил абсолютный рекорд России по количеству проведенных на высшем уровне игр — 818

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

«Я не привык проигрывать, всегда таким себя помню» &lt;br> За ЦСКА Акинфеев провел 744 игры, в которых пропустил 667 мячей, а 310 матчей отстоял на ноль. Вместе с клубом голкипер завоевал 21 трофей, включая Кубок УЕФА, шесть титулов чемпиона России. По семь раз становился обладателем Кубка России и Суперкубка. Четырежды был признан лучшим игроком сезона

«Я не привык проигрывать, всегда таким себя помню»
За ЦСКА Акинфеев провел 744 игры, в которых пропустил 667 мячей, а 310 матчей отстоял на ноль. Вместе с клубом голкипер завоевал 21 трофей, включая Кубок УЕФА, шесть титулов чемпиона России. По семь раз становился обладателем Кубка России и Суперкубка. Четырежды был признан лучшим игроком сезона

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

«Футбол — вся моя жизнь. Те эмоции, которые переживал, переживаю и, надеюсь, буду переживать, ничем не заменить»&lt;br> По данным Transfermarkt, текущая стоимость голкипера составляет €2 млн

«Футбол — вся моя жизнь. Те эмоции, которые переживал, переживаю и, надеюсь, буду переживать, ничем не заменить»
По данным Transfermarkt, текущая стоимость голкипера составляет €2 млн

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Игорь Акинфеев является рекордсменом по числу наград «Вратарь года» имени Льва Яшина. Он становился обладателем приза 11 раз (по итогам сезонов 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012/13, 2013/14, 2016/17, 2017/18, 2022/23) &lt;br>На фото: генеральный директор и главный редактор «Ъ» Владимир Желонкин (справа) вручает приз голкиперу на домашнем стадионе ЦСКА «ВЭБ Арене», 2023 год

Игорь Акинфеев является рекордсменом по числу наград «Вратарь года» имени Льва Яшина. Он становился обладателем приза 11 раз (по итогам сезонов 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012/13, 2013/14, 2016/17, 2017/18, 2022/23)
На фото: генеральный директор и главный редактор «Ъ» Владимир Желонкин (справа) вручает приз голкиперу на домашнем стадионе ЦСКА «ВЭБ Арене», 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

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Игорь Акинфеев родился 8 апреля 1986 года в городе Видное Московской области. В четыре года родители отправили его в детско-юношескую школу ЦСКА, и уже после второй тренировки он был поставлен на ворота

Фото: Из личного архива Игоря Акинфеева

В составе юношеской команды в 2002 году Акинфеев стал чемпионом страны. В том же году он окончил футбольную академию и получил вызов в юношескую сборную России
На фото слева направо: Игорь Акинфеев, его друг и будущий защитник ЦСКА Сергей Горелов и вратарь «Спартака» Александр Филимонов

Фото: Из личного архива Игоря Акинфеева

«Семья — громкое, заезженное слово. Но в ЦСКА действительно на протяжении долгих лет сохраняется теплая атмосфера. Все люди, проходившие армейскую школу, ощущали это на себе»
В 2003 году Игоря Акинфеева приняли в основной состав ЦСКА, а в том же году он был вызван и в сборную страны, но в том сезоне на поле не выходил

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Дебют Акинфеева в составе сборной состоялся 28 апреля 2004 года в возрасте 18 лет в матче против Норвегии. Он стал самым молодым игроком за всю историю команды. По итогам сезона он впервые взял приз «Вратарь года» имени Льва Яшина

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

«Я уже научил себя относиться ко всему спокойно и любить даже своих недругов. Тебя критикуют, а ты улыбайся»
В 2008 году в составе сборной России на чемпионате Европы Акинфеев был одним из ключевых игроков и получил бронзовую медаль

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2009 году Акинфеев футболист еще один рекорд: он пропустил сотый гол в свои ворота, для чего соперникам потребовалось 140 матчей. Предыдущий рекорд принадлежал Антонину Кински (120 матчей)

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

«Никакие слова ничего не меняют, решают все только дела. И ты должен не спорить, кому-то что-то доказывая, а делать свою работу. Сделаешь ее хорошо, - результат обязательно придет»
В мае 2014 года Игорь Акинфеев побил рекорд советского футболиста Льва Яшина, отыграв всухую 204-й матч

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Чемпионат мира в Бразилии в 2014 году прошел не очень удачно для голкипера. В матче против сборной Южной Кореи Акинфеев, как он сам говорил, пропустил «нелепый гол», назвав его «детской ошибкой», и извинился перед всеми болельщиками

Фото: David Gray / Reuters

В марте 2015 года во время матча против сборной Черногории черногорский фанат бросил в Акинфеева файер. Голкипер получил ожоги и сотрясение мозга, а из-за беспорядков судья принял решение остановить матч и засчитать Черногории поражение со счетом 3:0

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

На чемпионате мира 2018 года Акинфеев был капитаном национальной сборной. В матче 1/8 финала против Испании в серии пенальти вратарь отбил финальный одиннадцатиметровый. Благодаря этому Россия впервые в истории пробилась в 1/4 турнира
На фото слева направо: вратарь Игорь Акинфеев и игрок сборной Испании Коке

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

По итогам чемпионата мира 2018 года, прошедшего в России, Акинфеев был награжден орденом Почета. Голкипер ЦСКА входит в топ-50 лучших вратарей мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Является автором книги «Сто пенальти от читателей»
На фото слева направо: президент России Владимир Путин, голкипер Игорь Акинфеев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Пришло время уступить дорогу более молодым коллегам и сосредоточиться на выступлениях за свой родной клуб»
1 октября 2018 года Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной РФ. За нее он провел 111 матчей, в которых пропустил 95 мячей, 47 игр завершил всухую

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

В 2018 году Акинфеев стал первым российским вратарем, сыгравшим 300 «сухих» матчей, а в 2020-м занял шестое место среди всех мировых голкиперов по числу игр без пропущенных голов в XXI веке. В 2021-м Акинфеев провел свой 500-й матч в отечественном чемпионате и 800-й — в карьере, а уже в следующем году он установил абсолютный рекорд России по количеству проведенных на высшем уровне игр — 818

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

«Я не привык проигрывать, всегда таким себя помню»
За ЦСКА Акинфеев провел 744 игры, в которых пропустил 667 мячей, а 310 матчей отстоял на ноль. Вместе с клубом голкипер завоевал 21 трофей, включая Кубок УЕФА, шесть титулов чемпиона России. По семь раз становился обладателем Кубка России и Суперкубка. Четырежды был признан лучшим игроком сезона

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

«Футбол — вся моя жизнь. Те эмоции, которые переживал, переживаю и, надеюсь, буду переживать, ничем не заменить»
По данным Transfermarkt, текущая стоимость голкипера составляет €2 млн

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Игорь Акинфеев является рекордсменом по числу наград «Вратарь года» имени Льва Яшина. Он становился обладателем приза 11 раз (по итогам сезонов 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012/13, 2013/14, 2016/17, 2017/18, 2022/23)
На фото: генеральный директор и главный редактор «Ъ» Владимир Желонкин (справа) вручает приз голкиперу на домашнем стадионе ЦСКА «ВЭБ Арене», 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

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