Игорь Акинфеев регистрирует собственный товарный знак

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака, следует из базы ведомства. Товарный знак представляет собой графическое изображение силуэта голкипера, отражающего удар ногой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Акинфеев

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Игорь Акинфеев

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

На домашнем чемпионате мира 2018 года сборная России играла с командой Испании в 1/8 финала. В серии послематчевых пенальти Акинфеев левой ногой отбил удар Яго Аспаса и принес российской национальной команде победу. Сборная России вышла в 1/4 финала турнира, где уступила хорватам.

Сообщается, что бренд Акинфеева получит право выпускать одежду и безалкогольные напитки, а также сможет организовывать спортивные и образовательные мероприятия.

Таисия Орлова