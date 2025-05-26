Врио главы правительства Еврейской автономии Игорь Чагаев оставил пост

Проработавший четыре месяца в должности главы правительства Еврейской автономной области временно исполняющий обязанности председателя Игорь Чагаев написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщила в своем Telegram-канале врио губернатора Мария Костюк. Причиной отставки чиновник назвал семейные обстоятельства — почти два года отсутствует дома, и четверо его детей растут без отца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Чагаев

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Игорь Чагаев

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

47-летний Игорь Чагаев, уроженец Кубани, возглавил правительство автономии в январе. До этого в течение полутора лет был зампредом правительства в Херсонской области. В разные годы он был городским депутатом, занимал различные должности в администрациях Лабинского района и Краснодарского края. Отмечен различными госнаградами, включая орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.

По словам госпожи Костюк, команда регионального правительства в целом сформирована, и требования ко всем остаются прежними — решать проблемы людей и помогать им. До назначения нового главы правительства исполнять обязанности будет зампред Андрей Садаев.

Дарья Балобанова, Биробиджан