За сутки ВСУ атаковали 11 белгородских муниципалитетов и ранили пять человек

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки ударили по 11 муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 87 боеприпасов и 130 БПЛА. В результате ранены пять мирных жителей. Повреждены девять частных домов и четыре автомобиля. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

В Белгородском районе поселки Октябрьский и Разумное, села Беломестное, Бессоновка, Вергилевка, Веселая Лопань, Красное, Красный Хутор, Черемошное и Ясные Зори атаковали 17 беспилотников, 13 из которых сбиты системой ПВО. В Разумном повреждены два частных дома, в Октябрьском — административное здание коммерческого предприятия, в Ясных Зорях — частный дом, в селе Черемошном — надворная постройка. В Мясоедово ночью обломки БПЛА повредили легковой автомобиль, в Репном — надворную постройку.

В Борисовском районе села Беленькое, Зозули и Цаповка ВСУ обстреляли двумя боеприпасами и атаковали тремя беспилотниками. В Зозулях дроны ранили двоих сотрудников МЧС. Пострадавшие госпитализированы в городскую больницу № 2 областного центра. По оценке медиков, раненые находятся в состоянии средней степени тяжести. В Беленьком поврежден социальный объект.

В Валуйском округе украинцы атаковали восемью дронами поселок Уразово, села Борки, Двулучное, Долгое и Шелаево. В посёлке Уразово повреждена линия электропередачи, в Шелаево — объект связи, легковой автомобиль и надворная постройка. Вчера в округе произошло аварийное отключение электроэнергии. Аварийными службами электроснабжение полностью восстановлено.

Хутора Первомайский и Плотвянка Волоконовского района были атакованы двумя беспилотниками. В Первомайском на территории предприятия поврежден трактор.

В Грайворонском округе ВСУ, выпустив 15 снарядов, дважды обстреляли поселок Горьковский, села Безымено, Дроновка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая и Пороз. Кроме того, совершили атаки 15 беспилотников, два из них сбиты. В Мокрой Орловке повреждена линия электропередачи.

Над городом Губкин система ПВО сбила девять беспилотников самолетного типа. Обошлось без последствий.

Над Корочанским районом системой ПВО сбиты 13 беспилотников. Последствий нет.

В Краснояружском районе поселки Задорожный, Красная Яруга, Прилесье, села Вязовое, Графовка, Демидовка, Поповка, Теребрено и хутор Фищево были обстреляны 13 раз — ВСУ выпустили 55 боеприпасов и семь беспилотников. В Фищево поврежден частный дом.

Над Новооскольским округом система ПВО сбила БПЛА самолётного типа. Обошлось без последствий.

Над Прохоровским районом сбиты и подавлены восемь беспилотников. Последствий нет.

По городу Шебекино и расположенным в его округе селам Маломихайловка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка, хуторам Марьино и Мухин ВСУ за три обстрела выпустили 15 боеприпасов и нанесли удары 37 беспилотниками, 29 из которых сбиты и подавлены.

В Шебекино ранена местная жительница, дом которой атаковал дрон — ее лечат амбулаторно. Еще двое горожан ранены взрывом FPV-дрона, подавленного системой РЭБ. Один из них в тяжелом состоянии госпитализирован в городскую больницу № 2 областного центра. Второй в состоянии средней степени тяжести лечится в областной клинической больнице.

В городе повреждены два частных дома, автобус и два легковых автомобиля. В Новой Таволжанке пострадал частный дом, в Мешковом — трактор, в Маломихайловке — оборудование сельхозпредприятия, в Муроме — два частных дома, две надворных постройки, газовая труба и линия электропередачи: жители пока остаются без света.

Сутками ранее ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 134 боеприпасов и 92 БПЛА. В результате были ранены три мирных жителя.

Юрий Голубь