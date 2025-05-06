В первом квартале в Тамбовской области взяли вдвое меньше ипотек, чем год назад

В первом квартале 2025 года жители Тамбовской области взяли 687 ипотечных кредитов — на 47,7% меньше, чем в том же периоде 2024-го. Общая сумма составила 2,5 млрд руб. — в первом квартале прошлого года она была на 36% больше. Ипотечная задолженность снизилась на 4% и составила 68,4 млрд руб. Такие данные опубликовало региональное отделение Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Эксперты ведомства объясняют изменения завершением с 1 июля прошлого года программы льготной ипотеки на новостройки, новыми условиями семейной ипотеки и ростом ставок.

Больше половины выданных ипотек — 364 кредита на сумму 867,5 млн руб. — пришлось на покупку вторичного жилья. Это на 62,2% ниже показателей января-марта 2024 года по количеству и на 63% — по объему. Средний размер займа на вторичном рынке сократился на 1,9% — до 2,4 млн руб., а средний срок увеличился с 22,9 до 23,8 года.

Для покупки жилья в новостройках тамбовчане с начала года взяли 323 ипотеки на 1,6 млрд руб. Количество выдач сократилось на 6,4%, а объем вырос на 6,2%. Средний размер увеличился с 4,4 до 5 млн руб., средний срок — с 25,5 до 27,7 года.

В сфере индивидуального жилищного строительства за тот же период банки выдали 90 ипотечных кредитов на 175 млн руб.

О том, как менялись цены на жилье в Черноземье в 2024 году, — в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь