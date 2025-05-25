Степашин: с юридической точки зрения процедура роспуска СССР была нарушена

Председатель Ассоциации юристов России, бывший председатель правительства Сергей Степашин согласился с мнением советника президента Антона Кобякова о роспуске СССР. Тот заявлял, что Советский Союз по-прежнему «где-то существует».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Степашин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Сергей Степашин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«С юридической точки зрения Кобяков прав (в том, что СССР существует.— "Ъ"). Нужно иметь в виду эту правовую коллизию, на всякий случай, особенно когда мы воюем с нацистами на Украине, чтобы было понятно, с кем мы воюем»,— сказал господин Степашин «РИА Новости».

21 мая господин Кобяков заявил, что если СССР создавался Съездом народных депутатов, то этот же орган должен был принимать решение о роспуске. Он сказал, что верховные советы, которые подписывали Беловежское соглашение, не обладали таким правом.

Екатерина Отрашкевич